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    Yeniasır TV Gündem Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ifade verdi

    Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ifade verdi

    Giriş Tarihi: 18.09.2020, 15:29

    İş istemeye giden kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, savcılıkta ifade verdi. Atabay ifadesinde cinsel istismar iddialarını kabul etmediğini belirterek, yalanladı. Savcılıktaki ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak diğer 3 kişinin ifadesinin alınmasına devam edildiği belirtildi. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.

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