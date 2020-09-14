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    Didim Belediyesi'nde neler yaşandı? Mağdur kadın ve avukatı A Haber'de

    Giriş Tarihi: 14.09.2020, 12:43

    Aydın'da, Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabey ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç.'nin cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen S.T., adliyeye giderek şikayetçi oldu. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Avukat Murat Sultansu, "İddialar çok vahim. Biraz da sıkıntılı bir durum var. Müvekkilin kimliğinin açığa çıkmaması için gizlilik kararı aldırdık. Müvekkilimin bu kadar beklemesinin sebebi suçun çok ağır iddialar içeriyor olması" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

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