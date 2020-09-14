  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Didim Belediyesi'ndeki cinsel istismar skandalında yeni gelişme

    Didim Belediyesi'ndeki cinsel istismar skandalında yeni gelişme

    Giriş Tarihi: 14.09.2020, 10:33

    Didim Belediyesi'nde yaşanan cinsel istismar skandalında son dakika gelişmesi yaşandı. CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilmiş ve olay Türkiye'yi sarsmıştı. Bakanlık olayla ilgili inceleme başlatırken mağdur kadın da harekete geçti. Dehşeti yaşayan kadın, Didim Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulunacak. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

    CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın tecavüzüne uğrayan kadın A Haber’e konuştu
    CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz ettiği kadının ifadesi ortaya çıktı

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Didim Belediyesi'ndeki cinsel istismar skandalında yeni gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı! Marketten sakız ve çikolata da çalan şüpheli yakalandı
    İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı! Marketten sakız ve çikolata da çalan şüpheli yakalandı
    İzmir'de kan donduran olay! Oğlu tarafından darp edilen anne hastanelik oldu
    İzmir'de kan donduran olay! Oğlu tarafından darp edilen anne hastanelik oldu
    İzmir'de kabus evi! Olaydan bir saat sonra evi yandı
    İzmir'de kabus evi! Olaydan bir saat sonra evi yandı
    Erman Toroğlu Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
    Erman Toroğlu Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
    Muğla Fethiye'deki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi
    Muğla Fethiye'deki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi
    Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 56'ya yükseldi
    Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 56'ya yükseldi
    Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 56'ya yükseldi
    Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 56'ya yükseldi
    İşte CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 'sıkma tesisi' diyerek yaptığı havuzlu villa
    İşte CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 'sıkma tesisi' diyerek yaptığı havuzlu villa
    Başkan Erdoğan: Macron sen zaten...
    Başkan Erdoğan: Macron senin zaten süren az kaldı! Gidicisin
    Başkan Erdoğan'dan TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda önemli mesajlar
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar