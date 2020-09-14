Didim Belediyesi'nde yaşanan cinsel istismar skandalında son dakika gelişmesi yaşandı. CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilmiş ve olay Türkiye'yi sarsmıştı. Bakanlık olayla ilgili inceleme başlatırken mağdur kadın da harekete geçti. Dehşeti yaşayan kadın, Didim Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulunacak. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.
Didim Belediyesi'ndenki cinsel istismar skandalında yeni gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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