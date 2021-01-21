Didim'de 'Tacizci Başkan' eylemi! Belediye önünde toplanıp tepki gösterdiler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/didimde-tacizci-baskan-eylemi-belediye-onunde-toplanip-tepki-gosterdiler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına CHP'li Meclis Üyeleri Öner Çiçek ile Ali Çağlar ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz ettiği iddia edilmişti. Bu anların da kamera kaydına alındığı ileri sürülmüştü. Skandal sonrası gerekli işlemler başlatıldı, skandal hakkında hukuk süreci işliyor. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu bir grup Didim Belediyesi önünde protesto düzenleyerek ‘ Tecavüzcü başkan istemiyoruz’ dedi.