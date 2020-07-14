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    Didim'e gelen yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı!

    Giriş Tarihi: 14.07.2020, 09:52

    Son dakika.. İstanbul'dan Aydın'ın Didim ilçesine giden yolcu otobüsü Bursa’da Osmangazi Otoyolu'nda devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.

    Bursa'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

    İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Osmangazi ilçesi Çağlayan mevkisinde, İstanbul'dan Aydın'ın Didim ilçesine giden Ş.K. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 34 KM 4008 plakalı otobüs devrildi.

    Kazada otobüsün muavini Selçuk Ergün yaşamını yitirdi.

    Otobüs şoförü Ş.K. ile 15 yolcunun yaralandığı kazadan ikinci şoför ve diğer 15 yolcu yara almadan kurtuldu.

    Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

    Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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