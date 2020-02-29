 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Dikili’de fırtına tekneleri batırdı, kayıkta mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı

Dikili’de fırtına tekneleri batırdı, kayıkta mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı

Giriş Tarihi: 29.02.2020, 13:22

İzmir’in Dikili ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri battı. Dikili’de sabaha karşı etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Dikili Balıkçı Barınağında rıhtıma bağlı 9 balıkçı teknesi parçalanarak batarken, 10 tekne de ağır hasar aldı. Batan teknelerin sahipleri sabah rıhtıma geldi. Balıkçılar, belediye ekipleri ile birlikte teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı.

Dikili Amatör Su Sporları ve Olta Balıkçıları Dernek Başkanı Murat Ulukaya, "Burada 30 yıl önce doldurulan, 70 metre uzunluğundaki doğal mendireğin arkasına sığınmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 130 tane teknemiz var. Bu sabah saat 06.00'da başlayan kuvvetli karayel fırtınası nedeniyle şu ana kadar 9 teknemiz parçalanarak battı. 10 teknemiz ağır hasarlı. Fırtına devam ediyor, çok zararımız var. Allah yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dikili’de fırtına tekneleri batırdı, kayıkta mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Acemi birliğine teslim olduğu gün hayatını kaybetti
Acemi birliğine teslim olduğu gün hayatını kaybetti
Manisa Kula’da kar yağışı etkili oluyor
Manisa Kula’da kar yağışı etkili oluyor
Göçmenlerin Avrupa hayali ‘fırtına’ya takıldı
Göçmenlerin Avrupa hayali ‘fırtına’ya takıldı
Ormanlık alandan atılan şişe, seyir halindeki otomobilin camını patlattı
Ormanlık alandan atılan şişe, seyir halindeki otomobilin camını patlattı
İzmir- Ankara karayolunda kar seferberliği
İzmir- Ankara karayolunda kar seferberliği
16 yıl sonra kavuştuğu kızı, beş gün sonra cinayete kurban gitti
16 yıl sonra kavuştuğu kızı, beş gün sonra cinayete kurban gitti
Manisa Kula’da kar yağışı etkili oluyor
Manisa Kula’da kar yağışı etkili oluyor
Ormanlık alandan atılan şişe, seyir halindeki otomobilin camını patlattı
Ormanlık alandan atılan şişe, seyir halindeki otomobilin camını patlattı
İzmir- Ankara karayolunda kar seferberliği
İzmir- Ankara karayolunda kar seferberliği
16 yıl sonra kavuştuğu kızı, beş gün sonra cinayete kurban gitti
16 yıl sonra kavuştuğu kızı, beş gün sonra cinayete kurban gitti
İdlib şehidi Muharrem Öğütçü'nün babasından yürek dağlayan sözler
İdlib şehidi Muharrem Öğütçü'nün babasından yürek dağlayan sözler
Son dakika: Rejim hedefleri ateş altında! Esad'ın generali öldürüldü
Son dakika: Rejim hedefleri ateş altında! Esad'ın generali öldürüldü