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    Yeniasır TV Gündem Dikiş makinesi sesine sinirlendi katil oldu! Annenin feryatları mahalleyi inletti

    Dikiş makinesi sesine sinirlendi katil oldu! Annenin feryatları mahalleyi inletti

    Giriş Tarihi: 10.08.2021, 11:10

    Denizli'de gece saatlerinde korkunç bir cinayet yaşandı. Akşam saatlerinde dikiş makinesi çalıştırdığı için komşusu tarafından uyarılan kişi önce karakola gidip komşusundan şikayetçi oldu ardından oğluyla birlikte saldırıp bıçaklayarak öldürdü. İki aile arasında çıkan sopalı bıçaklı kavgada başından yaralanan anne, bıçaklanan oğlunun başında gözyaşı döktü.

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