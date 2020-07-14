Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Ayasofya açıklaması

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/din-isleri-yuksek-kurulundan-ayasofya-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır" ifadelerini kullandı.