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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu çalışma ziyareti için Azerbaycan'a gitti

    Giriş Tarihi: 06.10.2020, 10:39

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti için Azerbaycan’a gitti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.

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