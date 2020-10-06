Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu çalışma ziyareti için Azerbaycan'a gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti için Azerbaycan’a gitti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.
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