Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu çalışma ziyareti için Azerbaycan'a gitti

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti için Azerbaycan’a gitti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.