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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail'in saldırısına sert tepki

    Giriş Tarihi: 08.05.2021, 09:01

    İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırdı. Yaşanan olaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşuoğlu A Haber canlı yayınında tepki gösteri. İsrail'in Ramazan ayında saldırganlığını artırdığını söyleyen Çavuşoğlu, Filistinlilerin koronavirüs bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya girmelerinin engellenmek istendiğini söyledi.

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