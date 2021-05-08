İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırdı. Yaşanan olaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşuoğlu A Haber canlı yayınında tepki gösteri. İsrail'in Ramazan ayında saldırganlığını artırdığını söyleyen Çavuşoğlu, Filistinlilerin koronavirüs bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya girmelerinin engellenmek istendiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail'in saldırısına sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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