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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan kritik açıklamalar

    Giriş Tarihi: 16.04.2021, 19:13

    Son dakika gündem haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye'nin desteğini önemsemiştir. Garantörlüğünüz bizim için fevkalade önemlidir. Türkiye'mizin garantörlüğü bizim vazgeçilmezimizdir. Cenevre'deki konferansa bu anlayışla gidiyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Basın toplantısının belli bir noktasından sonra Yunan Bakan Dendias gerçek dışı ithamlar ve çelişkili ifadelerle suçladı, bu kabul edilemez" açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu, KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararı hakkında, "Ramazan ayının ilk haftasında bu kararın alınması manidar. Bu ideolojik karar Türkiye'de de hassasiyet oluşturdu" mesajını verdi.

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