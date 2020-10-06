Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışışleri Bakanı Ceyhun Bayramov'dan ortak basın toplantısı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışışleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere hareket ettiği Azerbaycan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu daha sonra Azerbaycanlı mevkidaşıyla birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, "Bütün dünyaya bir kez daha şunu söylemek istiyoruz yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır." dedi.