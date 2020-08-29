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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan A Haber’de flaş açıklamalar

    Giriş Tarihi: 29.08.2020, 22:13

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber’de yayınlanan Diplomasi programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa ve Yunanistan'a tepki göstererek, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmaya çalışması ile ilgili "savaş nedeni" değerlendirmesini yaptı.

    A Haber'de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu özetle şunları söyledi:

    TRUMP'LA GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
    Sayın Cumhurbaşkanımız Trump ile yaptığı görüşmede attığımız tüm adımları anlattı. Trump ile olumlu atmosferde bir görüşme oldu. Sorunların çözülmesi için bir görüşme yapıldı.

    SAVAŞ NEDENİ
    Yunanistan kendi hakları olan yerde istediği gibi çalışır. Bizim bir alakamız yok. Ancak Ege'de sınırlarını 12 mile çıkartamazlar. Bu bir savaş nedenidir.

    FRANSA KENDİ ORDUSUNU KURMA ÇABASINDA
    Barış Pınarı Harekatı ve Libya'nın darbeye direnişi Fransa'nın planlarını bozdu. Fransa devamlı olarak Yunanistan'ı destekliyor ve NATO'nun çöktüğünü vurguluyor. Avrupa'da lider konuma geçmek için oynayan Fransa, kendi ordusunu kurma çabasında.

    AVRUPA ÜLKELERİ BİZİ HAKLI BULUYOR
    Doğu Akdeniz'deki gerilimi Türkiye'nin üstüne yıkmak isteyenler var. Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditleri karşısında birçok Avrupa ülkesi ile görüştük. Bizim haklılığımızı kabul ediyorlar.

    YUNANİSTAN ANLAŞMALARI İHMAL ETTİ
    Yunanistan geçmişten günümüze anlaşmaları ihlal etmiştir. Şartlar değişti diye bir bahane olamaz. O zaman şartlar değişti diye bir adım atarsam AB'ye gidip Türkiye bize güç gösterisi yaptı diyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim Kıbrıs'taki garantörlüğümüzü değiştirmez. Bunların yaptıkları bizi rahatsız etmeye yönelik adımlardır. Biz de böyle eylemlere taviz vermedik, vermeyiz. Doğu Akdeniz'de nasıl gereken adımları attıysak, bize karşı hamleler olduğu sürece gereken adımları tekrardan atmaya hazır olduğumuz bilinmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yöndedir.

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