Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistan'a sert tepki

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglundan-yunanistana-sert-tepki" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi." dedi.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili önkoşulsuz görüşme önerisini Yunan mevkidaşının kabul etmediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ı en çok kışkırtan ülke Fransa." ifadesini kullandı.

AA