  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistan'a sert tepki

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistan'a sert tepki

    Giriş Tarihi: 04.09.2020, 12:59

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan  söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi." dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi." dedi.

    Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili önkoşulsuz görüşme önerisini Yunan mevkidaşının kabul etmediğini söyledi.

    Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ı en çok kışkırtan ülke Fransa." ifadesini kullandı.

    AA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistan'a sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Türkiye'nin en akıllı otoyolunu Başkan Erdoğan açacak!
    Türkiye'nin en akıllı otoyolunu Başkan Erdoğan açacak!
    Polisler yola savruldu! Konak'ta korkunç kaza
    Polisler yola savruldu! Konak'ta korkunç kaza
    Bakan Akar: Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız
    Bakan Akar: Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız
    Denizli'deki yangında son durum ne?
    Denizli'deki yangında son durum ne?
    RTÜK'ten Netflix'e ceza!
    RTÜK'ten Netflix'e ceza!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ihracat değerlendirmesi
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ihracat değerlendirmesi
    Türkiye'nin en akıllı otoyolunu Başkan Erdoğan açacak!
    Türkiye'nin en akıllı otoyolunu Başkan Erdoğan açacak!
    Bakan Akar: Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız
    Bakan Akar: Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız
    Denizli'deki yangında son durum ne?
    Denizli'deki yangında son durum ne? Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama
    Binali Yıldırım ve eşi koronavirüse yakalandı
    Binali Yıldırım ve eşi koronavirüse yakalandı
    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
    Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!
    Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!