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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a PKK tepkisi!

    Giriş Tarihi: 13.08.2020, 14:14

    Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin PKK'yla mücadelesine yönelik Irak ve uluslararası kamuoyundan beklentilerine ilişkin, açıklama yayımladı. PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almanın öncelikle Irak'ın sorumluluğu olduğu belirtilen açıklamada, "Ancak Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır" denildi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıllardır Irak'ta yuvalandığı bölgelerden ülkemize yönelik saldırılarda bulunan PKK terör örgütü, Irak'ın egemenliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarına da meydan okumaktadır. Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almak öncelikle Irak'ın sorumluluğundadır. Bu hususta ülkemiz Irak ile iş birliğine hazırdır. Ancak Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır" ifadelerine yer verildi.

    'İLKELİ BİR TUTUM TAKINMAYA DAVET EDİYORUZ'
    Irak'ın bu doğrultuda gerekli adımları atmaya davet edildiği açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
    "Durumu fırsat bilip ülkemize yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütleri de teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek, ilkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz."

    DHA

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