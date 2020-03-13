Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/diyanet-isleri-baskani-ali-erbas-koronavirus-onlemleriyle-ilgili-aciklamalarda-bulundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüs ile ilgili alınan tedbirleri son dakika olarak açıkladı. Ali Erbaş, Kur'an kurslarının 2 hafta tatil edildiğini söyledi.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs endişesi artarken alınan önlemler her alanda artıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş corona virüs ile ilgili son dakika olarak yaptığı açıklamada Kur'an kurslarının 2 hafta tatil edildiğini ifade etti.