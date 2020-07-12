Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' açıklaması

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/diyanet-isleri-baskani-ali-erbastan-ayasofya-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

86 yıl sonra cami statüsüne yeniden kavuşan Ayasofya karraı sevinçle karşılanırken ilk namazın nasıl kılınacağı da merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin olacak. Ayasofya 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" ifadesini kullandı.

Ayasofya Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulundu.