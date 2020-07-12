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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' açıklaması

    Giriş Tarihi: 12.07.2020, 17:35

    86 yıl sonra cami statüsüne yeniden kavuşan Ayasofya karraı sevinçle karşılanırken ilk namazın nasıl kılınacağı da merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin olacak. Ayasofya 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" ifadesini kullandı.

    Ayasofya Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulundu.

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