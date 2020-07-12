86 yıl sonra cami statüsüne yeniden kavuşan Ayasofya karraı sevinçle karşılanırken ilk namazın nasıl kılınacağı da merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin olacak. Ayasofya 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" ifadesini kullandı.
Ayasofya Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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