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    Yeniasır TV Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya mektubu

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya mektubu

    Giriş Tarihi: 29.07.2020, 12:04

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Müslüman dini liderlere gönderdiği Ayasofya mektubunda, "Ayasofya'nın dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı; adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır" dedi.

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