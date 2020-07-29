Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya mektubu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/diyanet-isleri-baskani-ali-erbastan-ayasofya-mektubu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Müslüman dini liderlere gönderdiği Ayasofya mektubunda, "Ayasofya'nın dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı; adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır" dedi.