Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Erbaş, "Öğle ezanının ardından tüm camilerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek." açıklamasında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan işgalci İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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