Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan işgalci İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/diyanet-isleri-baskani-ali-erbastan-isgalci-israile-mescid-i-aksa-tepkisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Erbaş, "Öğle ezanının ardından tüm camilerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek." açıklamasında bulundu.