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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan işgalci İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

    Giriş Tarihi: 10.05.2021, 12:38

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Erbaş, "Öğle ezanının ardından tüm camilerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek." açıklamasında bulundu.

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