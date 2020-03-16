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    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi

    Giriş Tarihi: 16.03.2020, 16:27

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesinin gerekli hale geldiğini açıkladı.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

    Erbaş, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir." dedi.

    "CAMİLER AÇIK KALACAK"

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir."

    "UMREYE GİDEN 390 VATANDAŞ BUGÜN DÖNECEK"

    Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin yurda döndüğünü ifade eden Erbaş, Suudi Arabistan'a özel tur şirketleriyle giden 390 Türk vatandaşının da bugün döneceğini ve karantinaya alınacağını bildirdi.

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