Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma!

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Son dakika haberi... Ankara Barosu hakkında soruşturma açıldı. Başsavcılık, Ali Erbaş hakkındaki açıklama nedeniyle harekete geçti. Ankara Barosu yaptığı yazılı açıklamada skandal ifadeler kullanılmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, Ankara Barosu'nun açıklamasına tepki gösterdi. Gül, "Ankara Barosunun ifade ettiği hususların, köklü bir hukuk kurumuna yakışmadığını düşünüyor, açıklamayı esefle kınıyorum." dedi.