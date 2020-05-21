Diyanet'ten bayram namazına ilişkin açıklama yapıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/diyanetten-bayram-namazina-iliskin-aciklama-yapildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Diyanet koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bayram namazı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "COVID-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır. Her ilin bayram namazı saatinde minarelerden tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanması sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.