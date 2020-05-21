Diyanet koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bayram namazı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "COVID-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır. Her ilin bayram namazı saatinde minarelerden tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanması sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.
Diyanet'ten bayram namazına ilişkin açıklama yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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