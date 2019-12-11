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Diyarbakır annelerinin feryadı yürekleri yaktı: Dağa kaçırdılar

Giriş Tarihi: 11.12.2019, 12:56

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 100'üncü gününde. Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelerin çocuklarına çağrısı halen sürüyor. Anneler, özlem duydukları evlatlarına kavuşacakları anın hayalini kuruyor. Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için Diyarbakır'a gelerek kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheyla Demir, kızının 2014 kandırılarak dağa kaçırıldığını dile getirdi.

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