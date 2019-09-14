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Diyarbakır'da annelerin evlat nöbeti 12. gününde

Giriş Tarihi: 14.09.2019, 14:54

Diyarbakır'da HDP il binası önünde 28 ailenin oturma eylemi 12. gününde devam ederken, oturma eylemine katılan ve 10 aydır oğlu Mustafa Biçer'in PKK tarafından kaçırıldığı gerekçesi ile eylemi sürdürdüğünü belirten Rauf Biçer, "12 gündür buradayız. Allah'ın izniyle gelişmeler olacak ve inşallah somut bir adım atılacaktır. Çocuğumuz gelene kadar da eylemimizden vazgeçmeyiz" dedi.

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