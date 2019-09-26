Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne Yıldız Ballı'nın yürek yakan feryadı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/diyarbakirda-evlat-nobetindeki-anne-yildiz-ballinin-yurek-yakan-feryadi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemi, 24'üncü güne girdi. Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı. Anne Ballı, "Sadece kızımın ölü mü sağ mı onu öğrenmek istiyorum ben. Engellemeyin beni Allah rızası için engellemeyin. Bırakın içeri gireyim, ölüsünü dirisini versinler kızımın." diyerek feryat etti.