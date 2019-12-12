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Diyarbakır'da küçük Umut şırıngalı çikolata kapağıyla öldü

Giriş Tarihi: 12.12.2019, 11:54

Diyarbakır'da, geçen hafta yaşamını yitiren Umut Bilgi'nin (7), şırıngalı çikolata kapağının soluk borusunu kapatması sonrası rahatsızlanması ile hastaneye getirildiği bildirildi.

Olay, 25 Kasım'da Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Umut Bilgi, okuldan çıkarken bakkaldan şırıngalı çikolata aldı. Ambalajın kapağının boğazına kaçmasıyla fenalaşan Umut, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Umut, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cenazesi, 5 Aralık'ta toprağa verildi.

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