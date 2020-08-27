Dr. Mesut Şöhret: Ege'nin kendine has statüsü...

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Doğu Akdeniz’de yaşananları Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Mesut Şöhret, A Haber'de değerlendirdi. Şöhret, “Yunanistan’ın Türkiye ile karşı karşıya gelmesi ve bir savaşa girmesini beklemiyorum” dedi. Ege’nin kendine has özel statüsünden bahseden Şöhret, “Sıkıntının Ege’deki birçok adanın Yunanistan’a ait olması” yorumunu yaptı. Mesut Şöhret, Yunanistan’ın Türkiye’yi dar bir alana hapsetmesinin de hakkaniyete ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.