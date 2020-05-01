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    Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

    Giriş Tarihi: 01.05.2020, 13:25

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada hızla yayılmaya başladı. Virüsün yayılma hızı kontrol altına alınamazken ölüm ve vaka oranları da hızla yayılmaya başladı. Dünya genelinde koronavirüs salgını ne durumda? İşte detaylar...

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