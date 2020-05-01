Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada hızla yayılmaya başladı. Virüsün yayılma hızı kontrol altına alınamazken ölüm ve vaka oranları da hızla yayılmaya başladı. Dünya genelinde koronavirüs salgını ne durumda? İşte detaylar…
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.