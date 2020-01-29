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Dünya Sağlık Örgütü'nden 'acil' toplanma kararı

Giriş Tarihi: 29.01.2020, 20:33

Dünya Sağlık Örgütü Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs ile ilgili acil olarak toplanma kararı aldı. DSÖ yetkilisi virüsün yakın temas halinde bulaştığını belirterek örgütün Çin'e gitmemeyi tavsiye edebileceğinin altını çizdi. 15 ülkede görülen virüsle ilgili klinik çalışmalar üzerinde durulduğu açıklandı. Virüsün sadece Çin için değil dünya için de bir sorun olduğu kaydedildi.

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