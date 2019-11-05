Dünyaca ünlü ekonomistten ABD'ye eleştiri

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Kolombiya Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, ABD'de Türkiye aleyhine gündeme gelen yaptırım kararlarına karşı yapıcı bir yol bulunması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin üzerine gitmek tamamen bir yanlış anlamadır." dedi.

Sachs, TRT World'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, ülkenin kuzeyinde "Güvenli Bölge" oluşturulması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi"nin de aralarında bulunduğu birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı cezai tedbirlere ilişkin ileriye dönük yapıcı bir yol bulunması gerektiğini belirten Sachs, "Türkiye'nin üzerine gitmek tamamen bir yanlış anlamadır. ABD'nin bu yaklaşımının Türkiye'nin her bir ihracat pazarına zarar verdiğini görüyorum." ifadesini kullandı.

Sachs, Türkiye için önemli bir pazar olan Irak'ta başlayan savaşın yalnızca yıkıma yol açmadığını vurgulayarak, aynı zamanda Türkiye'ye büyük bir mülteci grubunun gelmesiyle sonuçlandığını hatırlattı.

AA