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Edremit'te aşırı yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Giriş Tarihi: 05.10.2019, 17:18

Beklenen yağmur Kuzey Ege'de kötü başladı. Fırtına ve durmayan şimşek çakması ile etkili olan yağış, Balıkesir'in kuzey bölgesi ilçelerindeki çöp konteynerlerini yüzdürdü.

Yoğun yağış, gece yarısı Edremit başta olmak üzere Havran, Burhaniye, Gömeç ve özellikle Ayvalık'ta etkili oldu. Edremit'te ana arter yollar göle dönerken, Edremit ilçe merkezinde ana yollar göle döndü.

Araçlar güçlükle ilerlerken, göle dönen yollarda çöp konteynerlerinin yüzmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bu görüntüler güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

İHA

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