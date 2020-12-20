Edremit'te cenaze yıkama skandalına çifte soruşturma

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Balıkesir Edremit Belediyesi'nde koronavirüsten ölenlerin yıkanması için 5 bin lira para alındığı iddiası üzerine hem valilik hem de kaymakamlık soruşturma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

Balıkesir Valiliği, Edremit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerinin, dışarıdan gelen bazı kişiler tarafından ücretli yıkandığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Edremit Devlet Hastanesi morgu gasilhanesinde, bazı kişilerin görevli olmadıkları halde cenaze yıkadıkları ve vatandaşlardan para talep ettikleri iddiaları üzerine valilik harekete geçti.

Konunun araştırılması için Balıkesir Valiliğince soruşturma başlatıldı.