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Ege denizinde can pazarı

Giriş Tarihi: 28.09.2019, 09:23

Muğla’nın Bodrum ilesinden yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen 15 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne battı. Aralarından 2 bebeğinde olduğu 15 kişinin yardımına Türk askeri yetişti. Sahil Güvenlik ekiplerinin Ege denizinde yaşanan can pazarındaki kurtarma operasyonu ise nefes kesti.

Dün akşam saatlerinde Gümbet sahilinden deniz açılarak yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy adasına gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı. Denizden ses duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, can simitlerine tutunarak duran düzensiz göçmenleri gördü. 2 sahil güvenlik botu ve DEGAK (Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma) timi deniz üzerinden 11 Suriye, 4 Filistin olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu tespit edilen Hasan D. ekipleri tarafından kurtarıldı.

BU SEFER KORKULAN OLMADI
Denizde yaşanan can pazarının görüntüleri ise saniye saniye kameralara yansıdı. Sahil Güvenlik ekipleri denizde boğulmak üzere olan 15 düzensiz göçmen ve 1 organizatörü kurtarma anları nefesleri kesti. Ölümle burun buruna gelen düzensiz göçmenleri kurtarma operasyonunda, 2 bebeğin ise sağ olarak kurtarılması ekipleri sevindirdi. Aralarında kadınlarında bulunduğu mülteciler için canlarını dişine takan Türk askeri hepsini sağ salim denizden çıkararak Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi. 2 bebek hipodermi olasılığına karşı Ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer kurtarılan 14 kişi ise Sahil Güvenlik komutanlığında sağlık kontrolünden geçirildi. Islanan mültecilere kıyafet, battaniye ve yiyecek içecek verildi. 13 kişi yapılan işlemlerinin ardından Göç idaresine teslim edileceği, organizatörün ise Bodrum Emniyet Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

İHA

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