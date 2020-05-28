Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ege-ordu-komutaninin-emir-subayi-feto-sorusturmasinda-gozaltina-alindi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

FETÖ/PDY’nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Halen Ege Ordusu Komutanı Emir Subaylığı görevini yürüten muvazzaf Binbaşı F.Ö.i hakkında verilen talimat ile bugün İzmir Tem Şube Müdürlüğü’nce gözaltına alındı.