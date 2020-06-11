Ege Ordusu Komutanı'nın eski emir subayına 15 yıla kadar hapis istemi

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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ege Ordusu Komutanı'nın eski emir subayı F.Ö. hakkında hazırlanan iddianame 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. FETÖ Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı F.Ö. hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı F.Ö. hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak 31 Mayıs'ta tutuklanan binbaşı F.Ö. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

F.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği bilgi notunda yer alan "mahrem imam L.Ç'nin kullanıcısı olduğu, örgütsel irtibat amacıyla kullandığı, 'operasyonel' tabir edilen hattın arandığı tarih ve saatlerde Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı olarak görev yapmakta olan binbaşı F.Ö. tarafından kullanılan şahsi telefon ile ardışık olarak arandığı" bilgisi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.