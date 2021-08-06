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    Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarında son durum! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 06.08.2021, 15:13

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Bugün itibariyle artık 9 günü aşmış durumda. 44 ilimizde çıkan orman yangınlarının 146'sı kontrol altına alınmış durumda. 5 ilimizdeki 12 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor." dedi. Erdoğan ayrıca, "Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır." şeklinde konuştu.

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