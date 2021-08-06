Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarında son durum! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ege-ve-akdenizdeki-orman-yanginlarinda-son-durum-baskan-erdogandan-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Bugün itibariyle artık 9 günü aşmış durumda. 44 ilimizde çıkan orman yangınlarının 146'sı kontrol altına alınmış durumda. 5 ilimizdeki 12 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor." dedi. Erdoğan ayrıca, "Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır." şeklinde konuştu.