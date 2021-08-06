Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Bugün itibariyle artık 9 günü aşmış durumda. 44 ilimizde çıkan orman yangınlarının 146'sı kontrol altına alınmış durumda. 5 ilimizdeki 12 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor." dedi. Erdoğan ayrıca, "Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır." şeklinde konuştu.
Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarında son durum! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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