Ege'de göçmenlere Yunan zulmü! Görüntüleri MSB paylaştı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/egede-gocmenlere-yunan-zulmu-goruntuleri-msb-paylasti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Edirne'de, Meriç hududunda Yunanistan’a geçmeye çalışan sığınmacılara yaptıkları işkencelerle ve onları Meriç nehrinde ölüme terk etmeleriyle sık sık gündeme gelen Yunanistan askerleri, Ege'de de benzer faaliyetlerde bulunuyor. Ege'de, Yunan deniz güçleri yine göçmen botlarını Türk kara sularına iterken görüntülendiler.