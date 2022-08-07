Ege'de göçmenlere Yunan zulmü! Görüntüleri MSB paylaştı

Edirne'de, Meriç hududunda Yunanistan’a geçmeye çalışan sığınmacılara yaptıkları işkencelerle ve onları Meriç nehrinde ölüme terk etmeleriyle sık sık gündeme gelen Yunanistan askerleri, Ege'de de benzer faaliyetlerde bulunuyor. Ege'de, Yunan deniz güçleri yine göçmen botlarını Türk kara sularına iterken görüntülendiler.
Ege Denizi'nin Karaburun bölgesinde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından mültecilerin bulunduğu bota önleme yapılarak Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildi.
Türk İHA'ları, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yaşanan gelişmelerini anbean gözetlemeye devam ediyor.
Millî Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ege Denizi Karaburun batısında, 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.
Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler, Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.