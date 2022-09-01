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    Ege'de ki peş peşe gelen depremler bir facianın habercisi mi? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

    Giriş Tarihi: 01.09.2022, 10:38

    Ege'nin üç büyük şehrinde yaşayan vatandaşlar depremle sarsıldı. Aydın Kuşadası 14 dakika arayla 5.1 ve 4.7 büyüklüğünde sallandı. Bu iki depremin ardından üçüncü bir deprem daha yaşandı. Çevre iller, İzmir ve Muğla'da da hissedilen depremler tedirginliğe sebep oldu. Peki peş peşe gerçekleşen depremler ne anlama geliyor?Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinan Can Özer, A haber Muhabiri Tayfun Er'in sorularını yanıtlayarak depremi değerlendirdi.

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    Ege'de yaşayan vatandaşların yürekleri ağza geldi. Art arda gelen depremler Kuşadası Körfezi'nde gerçekleşti. 15 dakika arayla yaşanan iki ayrı depremin ardından bölge bir depremle daha sarsıldı. AFAD verilerine göre 4.5 büyüklüğünde olan bu deprem, İzmir ve Muğla'da da hissedildi. Dün gerçekleşen üç deprem ve şimdiye kadar da yaklaşık 200'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandı. A Haber Muhabiri Tayfun Er, 30 Ekim'de de 6,6 büyüklüğünde aynı bölgede yaşanan depremler büyük bir depremin habercisi mi? Bu bir deprem fırtınası mı? sorusunu Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinan Can Özer'e sordu.

    Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özer, "Bundan yaklaşık 15 ay önce 30 Ekim'de bir 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yine Samos adasında ama bu adanın kuzey tarafındaydı dün meydana gelen deprem ise güney tarafında olduğu için bizler lokasyon anlamında birbirine yakın olduğumuz için bir artçıymış gibi yorumlayabiliriz ama bağımsız bir fay üzerinde de yorumlamamız da doğru olacaktır.

    ENERJİ BİRİKİMİ BOŞALDI

    Bundan 1,5 yıl önceki deprem çok ciddi bir şekilde enerji birikimini boşaltmış oldu bu enerji birikimi boşalınca diğer faylara da stres yarattı. Önce 4,7 büyüklüğünde bir deprem oldu meğerse bu öncü depremmiş ama biz bunun öncü deprem olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bir deprem olduğu zaman onun öncü mü olup olmadığıyla ilgili bir yorum şu anki teknoloji ve bulgulara göre söylememiz yanlış olur." ifadelerini kullandı.

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