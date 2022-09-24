Ege'de Yunan zulmü! Binlerce göçmen ölüme terk edildi | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/egede-yunan-zulmu-binlerce-gocmen-olume-terk-edildi-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenlere olan zulmü devam ediyor. Tüm dünyanın gözü önünde binlerce göçmen çoğu zaman işkence ile ölüme gönderiliyor. Yunanistan’ın Ege kıyısındaki adalara Avrupa hayali ile sığınan değişik ülkelere ait düzensiz göçmenler için Ege Denizi son aylarda ölüm denizine dönüştü. Ege kıyılarına Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 2022 yılının 8 buçuk aylık döneminde Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre can salı ve lastik botlar içinde geri itilen düzensiz göçmen sayısı 16 bin 901 kişi. Ocak 2022’de bin 213 kişi, Şubat’ta Bin 126, Mart’ta 95, Nisan’da Bin 847, Mayıs’ta 2 bin 278, Haziran’da 2 bin 927, Temmuz’da 2 bin 973, Ağustos’ta 3 bin 585 ve Eylül 2022’nin 20 günlük döneminde 2 bin 113 kişi olmak üzere toplam 19 bin14 kişi Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildi. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.