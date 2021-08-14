Eğlenmeye gitti sevgilisi karşısında görünce çıldırdı! Gazinoyu defalarca taradı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/eglenmeye-gitti-sevgilisi-karsisinda-gorunce-cildirdi-gazinoyu-defalarca-taradi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli'de dehşet veren olay! Arkadaşlarıyla gazinoya eğlenmeye giden aşık, sevgilisini karşısında görünce çıldırdı. Kız arkadaşını zorla götürmek isteyen şahıs, mekan sahibiyle birbirine girdi. Yedi arkadaşıyla birlikte mekana geri dönen aşık, pompalı tüfek ve otomatik silahlarla mekanı taradı. O dehşet anları ise kameralara böyle yansıdı.