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    Yeniasır TV Gündem Eğlenmeye gitti sevgilisi karşısında görünce çıldırdı! Gazinoyu defalarca taradı

    Eğlenmeye gitti sevgilisi karşısında görünce çıldırdı! Gazinoyu defalarca taradı

    Giriş Tarihi: 14.08.2021, 09:30

    Denizli'de dehşet veren olay! Arkadaşlarıyla gazinoya eğlenmeye giden aşık, sevgilisini karşısında görünce çıldırdı. Kız arkadaşını zorla götürmek isteyen şahıs, mekan sahibiyle birbirine girdi. Yedi arkadaşıyla birlikte mekana geri dönen aşık, pompalı tüfek ve otomatik silahlarla mekanı taradı. O dehşet anları ise kameralara böyle yansıdı.

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