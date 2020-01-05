 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı

EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı

Giriş Tarihi: 05.01.2020, 10:50

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i ölümünün 3'üncü yıl dönümünde, 'Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için!' notu ile andı.

EGM 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik PKK'lı 2 teröristin bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırısında, birçok insanın hayatını kurtaran, son mermisine kadar teröristlerle kahramanca çatışıp şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i ölümünün 3'üncü yıl dönümünde unutmadı. EGM, Twitter hesabından 'Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için! Şehadetinin 3. yıl dönümünde Fethi Sekin'i rahmetle anıyoruz' notu ile video yayımladı.
Videoda, çok sayıda polis memurunun 'Ben Fethi Sekin, görevimin başındayım' sözlerine yer verildi. Ayrıca, videoda şehit Sekin'in fotoğrafına yer verilerek, "Ben polis memuru Fethi Sekin. 5 Ocak 2017 tarihinden şehit olarak yeniden doğdum" ifadelerine yer verildi. Video, şehit Sekin'in cenaze törenine çekilen fotoğraflar ile sona erdi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir'de dehşet! Takla atan araç alev aldı
İzmir'de dehşet! Takla atan araç alev aldı
Bakan Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı
Bakan Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı!
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı!
İran’da bir camiinin kubbesine ‘intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi
İran’da bir camiinin kubbesine ‘intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi
Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale
Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale
İranlı General Süleymani'nin vurulma anı
İranlı General Süleymani'nin vurulma anı
Bakan Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı
Bakan Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı!
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı!
İran’da bir camiinin kubbesine ‘intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi
İran’da bir camiinin kubbesine ‘intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi
İranlı General Süleymani'nin vurulma anı
İranlı General Süleymani'nin vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı
İzmir'de kaçak içki içtiği ileri sürülen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de kaçak içki içtiği ileri sürülen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de iki hafif ticari araç kaza yaptı: 5 ağır yaralı
İzmir'de iki hafif ticari araç kaza yaptı: 5 ağır yaralı