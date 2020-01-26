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Elazığ depreminde yürek yakan sözler!

Giriş Tarihi: 26.01.2020, 21:50

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde 38 vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem esnasında bir baba ve çocuğunun arasında geçen bir diyalog yürekleri yaktı. Küçük çocuğun “Baba, annem yok” diyerek haykırması yürekleri dağladı.

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