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Elazığ’da enkaz altından bir hamile kadın kurtarıldı

Giriş Tarihi: 25.01.2020, 09:18

Son dakika haberi: Elazığ'da deprem nedeniyle çöken 4 katlı binanın enkazında hamile bir kadına ulaşıldı. Ekiplerin çalışması sonrası hamile kadın enkaz altından çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

6,8'lik depremin ardından bölgeden umutları yeşerten bir haber daha geldi. Elazığ, Maden ilçesi Gezi Mahallesi'nde enkaz altında kalan hamile bir kadın sağ olarak kurtarıldı. Ekipler hamile kadının enkaz altında kalan oğlunu kurtarmak için çalışmalara devam ediyor. Daha önce yapılan çalışmalarda gece saatlerinde 12 yaşında bir çocuk sağ kurtarılırken 4 kişide sabah saatlerinde sağ olarak kurtarılmıştı.
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