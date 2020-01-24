Elazığ'daki 6,5 büyüklüğünde deprem! İşte Elazığ'daki deprem anı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/elazigdaki-65-buyuklugunde-deprem-iste-elazigdaki-deprem-ani" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede ise depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Elazığ'daki deprem Sivas, Kayseri, Kilis, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Tunceli, Adıyaman ve Diyarbakır'da da hissedildi. İşte Elazığ'daki deprem anı...