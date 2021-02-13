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    Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan cenaze namazına katıldı

    Giriş Tarihi: 13.02.2021, 14:47

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu geçirmek için gittiği baba ocağı Rize'de Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefat haberini alınca programını iptal etti. Başkan Erdoğan, Nazırlı'nın cenaze törenine katılmak için Rize'den ayrıldı. Elazığ'da Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan Nazırlı'yla son olarak 25 Ocak'ta görüşmüştü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze töreninde "Vasiyet etti cenazesine Cumhurbaşkanımızın iştirak etmesini. Muhterem Cumhurbaşkanımız vasiyeti yerine getirmiş oldu şu anda" ifadelerini kullandı.

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