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    Emine Erdoğan'dan Ramazan ayı mesajı

    Giriş Tarihi: 27.04.2020, 01:02

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Ramazan ayı mesajı paylaştı. Edebiyatımızın usta isimlerinden Ercümend Ekrem Talu'nun Ramazan ayı için yazdığı Hoş Âmedi isimli eserini seslendiren Emine Erdoğan, paylaşımında ''Neşen, bereketin, ferahın ile geldin. Yine neşe, bereket, ferah ve saadet bırakarak gideceksin.'' ifadelerine yer verdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından ramazanın gelişini kutladı.

    Gazeteci-yazar Ercümend Ekrem Talu'nun "Hoş Amedi" adlı eserini paylaşan Erdoğan, mesajında şu bölümü de okudu:

    "Merhaba ya Şehr-i Ramazan, merhaba! Ey imana kuvvet veren, gönüllerden kederleri silip götüren, ati için ümitler bahşeden ulvi, kutsi, samimi ay! Her günün bir yevm-i zafer, her saatin bir saat-ı sürur, bayramın bir ıyd-ı pür-gurur olsun! Safa geldin! Neşen, bereketin, ferahın ile geldin. Yine neşe, bereket, ferah ve saadet bırakarak gideceksin. Seni bu sene bundan emin olarak karşılıyoruz, ey ayların mübareği, ey Şehr-i Ramazan!"

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