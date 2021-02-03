Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi provokasyonlarını başarılı bir şekilde kontrol altına alan Emniyet güçleri, amacına ulaşamayan provokatörler tarafından sosyal medyada linç edilmek isteniyor. Son olarak Şeyma Altundal isimli öğrencinin gözaltına alındığı sırada sözde yerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığı ve polis tarafından örtüsünü yeniden örtmesine müsade edilmediği iftiralarına Emniyet'ten görüntülerle yalanlama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Altundal isimli öğrencinin yalanı gözler önüne serildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden provokatif iddialara tokat gibi cevap! "Başörtümü takmama izin vermediler" demişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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