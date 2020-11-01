Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dedenin büyük acısı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/emrah-apartmaninda-yurek-burkan-hikaye-muteahhit-dedenin-buyuk-acisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'ndan yürek burkan bir hikaye çıktı. Müteahhit olan dede daha önce depremde hayatını kaybeden torununun ismini İzmir'de apartmanlarına verdi. Müteahhit Hayati Uzun 1992'de Erzincan'da meydana gelen depremde torunu Emrah'ı kaybetmişti. Aile İzmir'e yerleşti. Hayati Uzun Bayraklı'da inşa ettiği apartmana depremde ölen torununun ismini verdi. Ancak İzmir depreminde ilk yıkılan binalardan biri Emrah Apartmanı'ydı. Hayati Uzun'un iki torunu ve gelini, enkaz altında hayatını kaybetti.