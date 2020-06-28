En pahalı su İzmir'de! Vatandaş faturalara isyan etti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/en-pahali-su-izmirde-vatandas-faturalara-isyan-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların su sayaçları 3 ay sonra okundu. Normalden 3-4 katı fazla su faturası ödediklerini belirtilen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. A Haber muhabiri Sercan Bilgi, detayları İzmir'den aktardı.

Koronavirüs salgınının ardından yüksek su faturaları ile karşılaşan İzmirliler, duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar pandemi sürecinde 2 aylık faturayı internet üzerinden ödemelerine rağmen, yeniden 3 aylık fatura ile karşılaştıklarını söyledi. Salgın nedeni ile geçen nisan ayında İZSU, iş yerleri, sanayi kuruluşları ve turistik tesisler gibi konut dışı aboneler için, sayaç okuma işlemi yapılıncaya kadar ödeme çıkartılmayacağını, konut amaçlı kullanımlar içinse abonenin su tüketiminin en düşük olduğu ocak, şubat ve mart aylarının baz alınarak faturaların tahakkuk ettirileceğini açıklamıştı.



'EN PAHALI SUYUNU İZMİR'DE İÇİYORUZ'

Vatandaşlardan Hayrettin Ertaş (37), gelen su faturaları nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşandığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine konunun araştırılmasına yönelik çağrıda bulundu. Yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi gerektiğini söyleyen Ertaş, "Pandemi sürecinde insanlar evlerinde kaldı ve çalışmadı. Büyükşehir Belediyesi 3 aylık su fatura gönderdi. Ton nedeniyle faturalara katlanarak geldi. İnsanlar bu faturalarla ilgili büyük bir sorun yaşadı. 940 TL'lik fatura ile 736 TL'lik bir fatura var. İnsanlar bu süreçte zaten eve ekmek götürmek konusunda zorlanırken, su faturaları çok büyük geliyor. Büyükşehir Belediyesi bedava maske dağıttı ama bunun bedelini sanırım su faturalarından çıkarıyor. Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmir'de içiyoruz. Bunu da maalesef arsenikli içiyoruz. Yetkililere, faturaları araştırmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bizim gibi mağdur olan çok sayıda vatandaş var. Onlar da İZSU'ya bu konuda başvuruda bulundu. Tek başına yaşayan bir arkadaşım var, normalde aylık su faturasının 25 TL'yi geçmediğini söyledi. Ancak su faturasını yatırmaya gittiğinde 160 TL'lik bir bedelle karşılaştığını söyledi. '3 ayda en fazla 60 TL olabilir, 160 TL nasıl olur?' dedi. Ayrıca anaokulu işleten bir arkadaşım, 3 aylık pandemi sürecinde kapalı olmasına rağmen 1000 TL'lik katı atık bedeli adı altında bir kesinti olduğunu söyledi. Gelen faturalar çok yüksek, insanlar ciddi mağduriyetler yaşıyorlar" dedi.